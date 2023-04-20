Житель Коми получил два года реального срока по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Ухты к двум годам заключения, признав его виновным в оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей ФСБ.

Правоохранители и суд охарактеризовали фигуранта как приверженца радикальных течений ислама. Согласно судебному решению, в 2021-2022 году он публиковал на своей странице в соцсети видеоролики с признаками публичного оправдания терроризма. Видеозаписи были посвящены международным террористическим организациям и содержали положительную оценку деятельности последних.

На два года фигуранту также запретили администрировать страницы в интернете.