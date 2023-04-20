ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:18

Житель Коми получил два года реального срока по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Житель Коми получил два года реального срока по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Ухты к двум годам заключения, признав его виновным в оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей ФСБ.

Правоохранители и суд охарактеризовали фигуранта как приверженца радикальных течений ислама. Согласно судебному решению, в 2021-2022 году он публиковал на своей странице в соцсети видеоролики с признаками публичного оправдания терроризма. Видеозаписи были посвящены международным террористическим организациям и содержали положительную оценку деятельности последних.

На два года фигуранту также запретили администрировать страницы в интернете.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама