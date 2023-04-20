АТС Смольного потратит на создание брендбука и маскота до 1,2 млн рублей

Для АТС Смольного собираются заказать брендбук для создания современного и узнаваемого образа. Дизайнерам необходимо создать фирменный стиль, знаки и логотипы. На эти цели собираются потратить до 1,2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 19 апреля.

В рамках контракта предстоит подготовить различные варианты изображения будущего логотипа, полные и сокращенные варианты написания названия АТС в вертикальном и горизонтальном форматах, а также фирменного персонажа для Службы 122. Также для службы потребуется придумать фирменный знак и примеры использования на различных носителях. Еще заказчик ждет макеты открыток, пригласительных и пресс-волла.

Работы по созданию персонажа телефонной службы оценили в 256 тысяч рублей, следует из документации к закупке. Дороже всего обойдется разработка трех вариантов логотипов, шрифтов фирстиля, шапки для страниц "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие задачи. На них потратят до 533 тысяч рублей.

АТС Смольного занимается предоставлением услуг связи для государственных нужд. В частности, единой телекоммуникационной системы для органов власти. Служба 122 появилась в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции. С помощью нее можно вызвать врача или записаться на приём в медучреждение. Отметим, что по этому номеру нельзя обратиться в экстренные службы. Для них несколько лет работает номер 112.

Константин Леньков