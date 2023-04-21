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Новости 10:56

Невский проспект и площадь Восстания зачистили от нелегальных экскурсоводов

фото ЗакС политика Невский проспект и площадь Восстания зачистили от нелегальных экскурсоводов

В Центральном районе Петербурга прошёл рейд против нелегальных экскурсий, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Была полностью зачищена территория Невского проспекта и площади Восстания. Изъято 17 единиц оборудования и 9 рекламных щитов", — отчитались чиновники.

В разговоре с "Фонтанкой" в райадминистрации известили, что систематически проводят подобные мероприятия по противодействию несанкционированной торговле. Нелегальные продавцы нарушают статью 44 закона Петербурга об административных правонарушениях.

Фото: Telegram-канал "Центр. НОВОСТИ"


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