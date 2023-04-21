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Новости 11:14

ЗакС собрался учредить почетное звание Петербурга "Самоотверженность и героизм"

фото ЗакС политика ЗакС собрался учредить почетное звание Петербурга "Самоотверженность и героизм"

Законодательное собрание Петербурга намерено подготовить законопроект об учреждении новой награды - почетного звания "Самоотверженность и героизм". Комитет по законодательству ЗакСа 21 апреля решил создать рабочую группу, которая подготовит этот документ.

Звание предлагается присуждать "за самоотверженность и героизм при исполнении воинского, гражданского и служебного долга на благо Санкт-Петербурга, а также за добровольческую и волонтерскую деятельность, содействие в укреплении мира и помощи гражданскому населению", зачитал председатель комитета Всеволод Беликов.

По его словам, подобные награды уже есть в других регионах и рабочей группе стоит изучить их опыт. 


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 




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