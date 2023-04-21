Смольный зовёт петербуржцев принять участие в посадках деревьев

Петербургский комитет по благоустройству приглашает горожан принять участие в весенней кампании по посадкам деревьев, информирует пресс-служба Смольного.

Первыми в мероприятии поучаствовали 35 петербуржцев, которые помогли садовникам высадить 350 кустарников спиреи серой в саду "Василеостровец".

Специалисты показали горожанам, как правильно подготавливать почву под посадку, а также как обращаться с саженцами.

"Все остались довольны своей работой", - заключили в комблаге.

Нынешней весной озеленению также подлежат парк "Сосновка", парк Героев-Пожарных, Пулковский парк, Калинкинский сквер, Александровский парк и другие. В зелёных зонах высадят ели, сосны, липы, ивы, яблони, березы, сирень и другие растения.