Петербуржцы накопили около 5 млрд рублей задолженностей по капремонту

Начиная с 21 апреля жителям Петербурга, имеющим долги по взносам за капитальный ремонт, будут присылать уведомления о наличии задолженностей, информирует пресс-служба Жилищного комитета.

Уведомления в бумажном виде разнесут по почтовым ящикам.

"Документ не является досудебной претензией. Всего Фонд отправит более 450 тысяч уведомлений. Сообщения придут тем собственникам, чья сумма долга превышает 100 рублей", - известили в жилкоме.

В прошлом году благодаря подобным "повесткам" удалось существенно покрыть задолженность горожан перед Фондом капремонта.

На сегодняшний день петербуржцы имеют долги по взносам на сумму практически 5 млрд рублей.