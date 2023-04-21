ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:18

Петербуржцы накопили около 5 млрд рублей задолженностей по капремонту

фото ЗакС политика Петербуржцы накопили около 5 млрд рублей задолженностей по капремонту

Начиная с 21 апреля жителям Петербурга, имеющим долги по взносам за капитальный ремонт, будут присылать уведомления о наличии задолженностей, информирует пресс-служба Жилищного комитета.

Уведомления в бумажном виде разнесут по почтовым ящикам.

"Документ не является досудебной претензией. Всего Фонд отправит более 450 тысяч уведомлений. Сообщения придут тем собственникам, чья сумма долга превышает 100 рублей", - известили в жилкоме.

В прошлом году благодаря подобным "повесткам" удалось существенно покрыть задолженность горожан перед Фондом капремонта.

На сегодняшний день петербуржцы имеют долги по взносам на сумму практически 5 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама