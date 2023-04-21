Беглов отметил важность белорусских тракторов в сфере ЖКХ Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал на территории Минского тракторного завода. О впечатлениях губернатора рассказывает пресс-служба Смольного.

Предприятие специализируется не только на производстве тракторов, но также изготавливает сельскохозяйственную технику, а также машины спецназначения для использования в лесном хозяйстве и мелиорации.

Осматривая продукцию завода, Беглов напомнил о переходе Петербурга на новую систему уборки дворовых территорий.

"Белорусская коммунальная техника, в том числе средние и малые тракторы, востребованы в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Они удобны для уборки внутриквартальных территорий в историческом центре города. Наши специалисты ценят белорусскую технику", - высказался петербургский глава.

Ранее власти Северной столицы купили 922 белорусских трактора и 76 погрузчиков.

С целью обслуживания и ремонта приобретённой техники в городе на Неве планируют открыть сервисный центр.