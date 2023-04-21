С бывшего петербургского полицейского взыскали сумму полученных им взяток

Всеволожский районный суд удовлетворил иск прокурора Центрального района Петербурга и взыскал деньги, которые незаконно получил осужденный бывший сотрудник патрульно-постовой службы Захар Бирули.

Как указывает пресс-служба городской прокуратуры, бывшего силовика ранее осудили за получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК) в 2018-2019 годах. Общий их объем составил свыше 60 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение Бирули позволял осуществлять одному из бизнесменов торговлю без лицензии и предупреждал его о запланированных инспекциях.

"В соответствии с положениями гражданского законодательства сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка, ничтожна", - говорится в сообщении.

Решение об уплате государству всей суммы взяток вступило в силу.