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Новости 17:36

Албания отменила безвизовый въезд для россиян

фото ЗакС политика Албания отменила безвизовый въезд для россиян

На сайте посольства Албании в России появилась новость о приостановке безвизового въезда россиян на территорию балканской республики. Сообщение опубликовано с пометкой "весьма срочно".

Речь идет об отмене ранее действовавшего безвизового режима в летний период (с мая по конец сентября).

Теперь желающим навестить южноевропейскую страну россиянам придется оформлять визу и указывать цель поездки.

В прошлом году Албания попала в список так называемых недружественных стран, утвержденный российским правительством.


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