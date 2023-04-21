Албания отменила безвизовый въезд для россиян

На сайте посольства Албании в России появилась новость о приостановке безвизового въезда россиян на территорию балканской республики. Сообщение опубликовано с пометкой "весьма срочно".
Речь идет об отмене ранее действовавшего безвизового режима в летний период (с мая по конец сентября).
Теперь желающим навестить южноевропейскую страну россиянам придется оформлять визу и указывать цель поездки.
В прошлом году Албания попала в список так называемых недружественных стран, утвержденный российским правительством.