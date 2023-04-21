Тройку лучших муниципалитетов Псковской области будут поощрять многомиллионной премией

В Псковской области организовали ежегодную премию для трех муниципалитетов, которые по итогам года продемонстрируют наибольшую эффективность в глазах регионального правительства. Об этом на праздновании Дня местного самоуправления объявил губернатор Михаил Ведерников.

"Показатели эффективности глав районов вы все хорошо знаете", - отметил он, цитируемый ТАСС.

Размер премий составит от 3 до 10 млн рублей, что, как считает Ведерников, по меркам региона может считаться значительной суммой. С его слов, представители местного самоуправления будут вольны потратить деньги на цели, которые сочтут нужными. Формально премии выделяются на развитие муниципалитетов.