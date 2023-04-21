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Новости 18:57

РКН запретил Telegram-каналы Хованского и Крида

фото ЗакС политика РКН запретил Telegram-каналы Хованского и Крида

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что по просьбе ее организации Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы пятнадцати блогеров на нескольких интернет-площадках.

Претензии общественников, обращенные к РКН и Федеральной налоговой службе, были продиктованы обнаруженной ими незаконной рекламой казино. В числе попавших под санкции блогеров, в частности, фигурируют Юрий Хованский и Егор Крид. 

Запрещенными признаны их страницы на площадках Twich, Kick и Telegram. РКН направил администрациям сервисов письма с требованием блокировки пятнадцати аккаунтов. Тем временем, ФНС продолжает искать нарушения налогового законодательства в смутившем Мизулину контенте.


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