РКН запретил Telegram-каналы Хованского и Крида

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что по просьбе ее организации Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы пятнадцати блогеров на нескольких интернет-площадках.

Претензии общественников, обращенные к РКН и Федеральной налоговой службе, были продиктованы обнаруженной ими незаконной рекламой казино. В числе попавших под санкции блогеров, в частности, фигурируют Юрий Хованский и Егор Крид.

Запрещенными признаны их страницы на площадках Twich, Kick и Telegram. РКН направил администрациям сервисов письма с требованием блокировки пятнадцати аккаунтов. Тем временем, ФНС продолжает искать нарушения налогового законодательства в смутившем Мизулину контенте.