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Из-за найденного взрывоопасного предмета в Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек

фото ЗакС политика Из-за найденного взрывоопасного предмета в Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о найденном 22 апреля "взрывоопасном предмете" в столице региона. В радиусе 200 метров власти решили эвакуировать семнадцать многоэтажек (более трех тысяч человек).

"Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Гладков пообещал, что каждый из семнадцати домов будут охранять полицейские.

Ранее на неделе на Белгород упал, согласно официальному объяснению Минобороны, авиационный боеприпас с российского военного самолета. В тот раз обошлось без жертв.


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