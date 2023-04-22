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Новости 14:25

Германия и Россия обменялись массовой высылкой дипломатов

фото ЗакС политика Германия и Россия обменялись массовой высылкой дипломатов

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что правительство ФРГ нарушило свои обещания и обнародовало факт массовой высылки российских дипломатов. В ведомстве расценили этот шаг как деструктивный для дальнейших взаимоотношений двух государств.

"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится на сайте ведомства.

МИД заявил, что на высылку дипломатов ответит зеркальными мерами, о чем уже уведомили посла. Утверждается также, что будет существенно ограничено максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в России.


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