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Новости 14:59

В Петербурге открыли мемориальную доску в честь "командира блокадного трамвая"

фото ЗакС политика В Петербурге открыли мемориальную доску в честь "командира блокадного трамвая"

На 8-й Советской улице в Петербурге торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Михаилу Сороке, который известен как "командир блокадного трамвая". Церемонию осветил в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

"Это был профессионал высочайшего уровня, опытный инженер, автор смелых и неординарных решений, которые обеспечивали работу предприятия в тяжелейших военных условиях", - написал чиновник.

В доме № 9-13 знаменитый блокадник, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны трамвайно-троллейбусное управление, прожил более полувека.

фото: Кирилл Поляков / Telegram


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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