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Новости 15:45

В Москве прошли коммунистические митинги на Красной площади и у посольства США

фото ЗакС политика В Москве прошли коммунистические митинги на Красной площади и у посольства США

По случаю очередной годовщины со дня рождения революционера Владимира Ленина представители левых движений 22 апреля беспрепятственно вышли с флагами на Красную площадь и провели на ней митинг. 

В тот же день коммунисты и сочувствующие им собрались у здания посольства США в центре Москвы. Обе акции, участники которых требовали "поворота к социализму", осветил в своем Telegram-канале лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

В посте политика говорится о том, что его жена, депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова в ходе уличного выступления "жестко осудила милитаристскую политику американского руководства". Два мероприятия под красными флагами обошлись без задержаний и иных эксцессов.

фото: Сергей Удальцов / Telegram


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