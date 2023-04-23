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Новости 11:59

Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько ещё горожанам ждать тёплых и солнечных дней

фото ЗакС политика Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько ещё горожанам ждать тёплых и солнечных дней

Погода в Северной столице продолжает радовать горожан солнцем и теплом, располагая к длительным променадам. Так будет продолжаться ещё не менее четырёх дней, поделился прогнозами главный синоптик Петербурга Александр Колесов у себя в Telegram-канале.

"Впереди ещё почти четыре дня отличной погоды", – отчитался специалист.

На южный берег Финского залива вернулись с зимовки лебеди: Колесов предлагает петербуржцам посетить акваторию от Большой Ижоры до Лебяжьего и полюбоваться не белоснежных пернатых.

Отметим, что в воскресенье, 23 апреля, в городе ожидается до +16 градусов, а уже завтра потеплеет ещё сильнее – до +20.


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