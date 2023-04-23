"Часть меня хочет обратно": Сын Пескова признался в участии в СВО в составе ЧВК "Вагнер"

Сын кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Николай дал большое интервью "Комсомольской правде", в котором поведал о своём участии в военной спецоперации (СВО).

Песков-младший рассказал, что принял решение отправиться в зону боевых действий по собственной инициативе. Перед этим он посоветовался с отцом.

"Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог", — поделился Николай Песков.

Беседовавший с Песковым-младшим журналист напомнил, что после начала СВО до него дозвонился соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Низовцев*, который представился сотрудником военкомата. Тогда сын кремлёвского чиновника заявил, что никуда ехать не собирается и "будет решать этот вопрос на другом уровне".

"Вы знаете, когда позвонили, я уже на самом деле готовился к службе, к поездке. Поэтому, немножко был на нервах и наговорил им. Но ничего…", — высказался по случаю Песков.

В зону боевых действий он, по его собственным словам, направился под вымышленной "русской" фамилией. Дело в том, что ранее Песков-младший, пока жил в Великобритании, носил фамилию "Чоулз".

После полугода, проведённого в составе ЧВК "Вагнер", Песков удостоился медали "За отвагу".

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин извещал, что "взял к себе" Николая Пескова "по подложным документам, изменив фамилию, имя и отчество". По словам бизнесмена, сын президентского пресс-секретаря на фронте был членом расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган".

*Минюст внёс Дмитрия Низовцева в единый реестр иноагентов