В теоретической части билетов экзамена на права появились вопросы про электросамокаты

В билетах теоретического экзамена на получение прав всех категорий внесли вопросы, которые связаны со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В заданиях говорится в том числе про электросамокаты, информирует ТАСС.

Коррективы в билеты внесли ввиду изменений ПДД, которые начали действовать 1 марта. Кроме вопросов, которые затрагивают тему СИМ, речь также идёт о знаках 3.29 и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца").

В дальнейшем будущим водителям необходимо будет также отвечать на вопросы о применении новой секции светофора: мигающего силуэта пешехода со стрелкой.