SuperJob: 14% петербуржцев планируют работать после выхода на пенсию

Согласно опросу, проведённому компанией SuperJob среди петербуржцев старше 45 лет, часть горожан намерена продолжать работать после выхода на пенсию.

Большая часть респондентов - 24% - хотели бы, отойдя от рабочих дел, начать путешествовать, 16% посвятили бы себя даче и огороду, 14% предались любимому хобби, а 11% - жили бы в своё удовольствие. Только 6% опрошенных занялись бы воспитанием внуков, и ещё меньше - 2% - на пенсии стали бы читать книги или заниматься спортом.

"Еще 14% петербуржцев намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы", - рассказали в SuperJob.

К путешествиям на пенсии или о воспитании внуков чаще всего думают женщины (9%). При этом трудиться после выхода на пенсию чаще намерены мужчины (18%).