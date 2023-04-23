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Эксперты проверили участок в Рощино, где нашли подозрительные колбы с надписью "Радиоактивный кобальт"

фото ЗакС политика Эксперты проверили участок в Рощино, где нашли подозрительные колбы с надписью "Радиоактивный кобальт"

В администрации Ленинградской области представили результаты работы передвижной лаборатории, которая выезжала осмотреть участок в Рощино, где были обнаружены три колбы с надписями "Радиоактивный кобальт".

В Telegram-канале "Админка Ленобласти" известили, что превышений предельно допустимых концентраций каких-либо радиоактивных веществ на месте выявлено не было.

Изначально обращение в полицию поступило от 46-летнего жителя Рощино, который обнаружил на участке некие ёмкости, помеченные стикером "Радиоактивно".

Обстоятельствами произошедшего занимается областная полиция.


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