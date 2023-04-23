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Пассажир-дебошир оказался после скорой в полиции из-за нападения на фельдшера

фото ЗакС политика Пассажир-дебошир оказался после скорой в полиции из-за нападения на фельдшера

Минувшим днём, 22 апреля, сотрудникам метрополитена на станции "Ломоносовская" потребовалась помощь силовиков из-за буйного пассажира, пытавшегося попасть на перрон, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дебош устроил 40-летний сильно нетрезвый петербуржец. Из-за его состояния сотрудникам метрополитена пришлось вызвать не только наряд полиции, но также карету скорой помощи.

В салоне медицинского автомобиля мужчина напал на фельдшера. Как итог, его увезли в отдел полиции, а медика - в стационар, где ему оказали необходимую помощь.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.


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