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В Подмосковье упал начинённый взрывчаткой беспилотник

фото ЗакС политика В Подмосковье упал начинённый взрывчаткой беспилотник

На территории Богородского округа на северо-востоке Подмосковья обнаружили БПЛА, который был начинён взрывчаткой, информирует в понедельник, 24 апреля, ТАСС.

Дрон нашли днём ранее в лесополосе, расположенной в непосредственной близости к садовому товариществу "Заря". Беспилотник был разломан на две части.

"В настоящее время БПЛА забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел", — отчитались в беседе с журналистами представители правоохранительных органов.

Ранее, напомним, в аэропорту Пскова нашли неизвестный дрон.


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