В Подмосковье упал начинённый взрывчаткой беспилотник

На территории Богородского округа на северо-востоке Подмосковья обнаружили БПЛА, который был начинён взрывчаткой, информирует в понедельник, 24 апреля, ТАСС.

Дрон нашли днём ранее в лесополосе, расположенной в непосредственной близости к садовому товариществу "Заря". Беспилотник был разломан на две части.

"В настоящее время БПЛА забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел", — отчитались в беседе с журналистами представители правоохранительных органов.

Ранее, напомним, в аэропорту Пскова нашли неизвестный дрон.