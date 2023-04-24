"Ъ": Leroy Merlin собирается продать все свои склады в России

Французская сеть магазинов стройтоваров Leroy Merlin собирается продать все свои склады в России, информирует "Коммерсант". Компания намерена заключить с новыми собственниками договор аренды на два логопарка совокупной площадью 270 тысяч кв. метров в Подмосковье. Стоимость объектов — до 12 млрд рублей.

По сведениям источников "Ъ", на имущество претендуют Central Properties и "Венталл-Девелопмент". Последняя компания ранее приобрела часть площадей в логопарке "Южные врата" у чешской PPF Group. Сделка может состояться в формате sale & leaseback, при котором экс-владелец объекта остаётся арендатором.

"Подготовка к продаже складской инфраструктуры последовала после того, как владелец сети решил передать российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту. Средства от продажи площадей в логопарках потребуются управленцам для дальнейшего развития Leroy Merlin в РФ после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели", — пишет "Ъ".

Французский ретейлер Leroy Merlin был основан во Франции, в РФ пришёл в 2004 году. После начала военной спецоперации сеть закрыла большую часть своих российских магазинов.