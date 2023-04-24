В Смольном рассказали о новом этапе работ на "Чернышевской"

В администрации Петербурга известили об очередном этапе работ по реконструкции станции метро "Чернышевская". Так, строители провели демонтаж старого оборудования и приступили к бетонным работам на наклонном ходе. О ситуации высказался градоначальник Александр Беглов.

" "Чернышевская" — одна из наиболее загруженных и востребованных станций "красной линии" петербургского метро. Важно, чтобы её реконструкция была проведена в срок и с должным качеством", — отчитался городской глава.

До наступления осени специалистам АО "Метрострой Северной столицы" необходимо будет уложить более тысячи кубометров строительного материала. Кроме того, работникам предстоит демонтировать опоры, возведённые для старых эскалаторов. Впоследствии на наклонном ходе установят четыре узкобалюстрадных подъёмных механизма КПТ-V.