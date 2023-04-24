В Казахстане вновь отменили парад по случаю 9 мая

В нынешнем году власти Казахстана приняли решение не проводить парад по случаю Дня Победы, передаёт ТАСС в понедельник, 24 апреля.

В Министерстве обороны республики уточнили, что мероприятие не планируется "из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач". В приоритетах у руководства страны "поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений" казахстанской армии.

При этом при поддержке Минобороны в казахстанских городах организуют различные военно-патриотические мероприятия.

Следует добавить, сообщение, оставленное военным ведомством, слово в слово повторяет то, что было озвучено годом ранее. От проведения парадов в Казахстане отказались в 2018 году.