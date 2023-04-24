В Росгвардии обозначили даты репетиций парада Победы на Дворцовой площади

Петербург начинают подготавливать к проведению парада Победы на Дворцовой площади. О датах репетиций известили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Всего пройдёт четыре пробных смотра.

Так, репетиции намечены на 25 и 27 апреля, а также 4 мая в 16:00. Генеральный смотр состоится 7 мая в 10:00.

В ходе подготовительных мероприятий военные отработают строевые приёмы с оружием, перестроения в составе подразделения и совершение торжественного марша.

В параде будут принимать участие свыше 200 росгвардейцев. Они выступят в составе сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона и парадного расчёта курсантов петербургского института войск нацгвардии РФ.