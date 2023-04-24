Бельский с Чебыкиным и Гладуновым побывали в зоне СВО

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский побывал вместе с депутатами Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым в зоне проведения специальной военной операции, сообщил он 24 апреля в личном Telegram-канале. Участники поездки передали военнослужащим собранный в Петербурге груз, в том числе летнее обмундирование, ночные бинокли, автомобили УАЗ, генераторы и прочие предметы.

По сообщению Бельского, служащие "очень ждали" писем и посылок от близких. При этом, по его словам, в составе привезенного груза оказались телевизоры, с помощью которых петербуржцы смогут смотреть передачи из Северной столицы. "Проблем со связью в землянках нет, поэтому по просьбе военных привезли им телевизоры. А еще гитары, шахматы и шашки, о которых также просили бойцы", — написал спикер.

Бельский также отметил, что из Петербурга с начала СВО были доставлены "сотни тонн гумпомощи", собранной при поддержке Минобороны, Смольного, ЗакСа и меценатов. "Сокращать поддержку мы не намерены. Петербург рядом, Победа обязательно будет за нами", — резюмировал он.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского