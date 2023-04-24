Путин одобрил идею выравнивания денежного довольствия всех участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил вывести на единый уровень денежное довольствие разный категорий военных, задействованных в спецоперации (СВО), пишет 24 апреля ТАСС.

О выравнивании денежного довольствия бойцов на передовой рассказал в разговоре с главой государства вице-спикер Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Пока что диспропорция по выплатам наблюдается между мобилизованными контрактниками и добровольцами. По этому вопросу Турчак предложил Путину учредить "точечную законодательную работу", которая позволила бы уравнять положение всех военных. Инициативу глава государства одобрил.

"Нам не важно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, — вот это принципиальный вопрос", – заключил президент.