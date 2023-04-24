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Новости 14:33

Путин одобрил идею выравнивания денежного довольствия всех участников СВО

фото ЗакС политика Путин одобрил идею выравнивания денежного довольствия всех участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил вывести на единый уровень денежное довольствие разный категорий военных, задействованных в спецоперации (СВО), пишет 24 апреля ТАСС.

О выравнивании денежного довольствия бойцов на передовой рассказал в разговоре с главой государства вице-спикер Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Пока что диспропорция по выплатам наблюдается между мобилизованными контрактниками и добровольцами. По этому вопросу Турчак предложил Путину учредить "точечную законодательную работу", которая позволила бы уравнять положение всех военных. Инициативу глава государства одобрил.

"Нам не важно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, — вот это принципиальный вопрос", – заключил президент.


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