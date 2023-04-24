Второкурсник СПбГУ погиб в ходе спецоперации

Студент второго курса СПбГУ Федор Соломонов погиб в ходе специальной военной операции, сообщил вечером 23 апреля паблик университетского студенческого совета во "ВКонтакте". Аналогичная информация появилась в других сообществах, связанных с историческим факультетом вуза.

"Первого апреля 2023 года во время исполнения воинского долга погиб студент второго курса Института Истории Фёдор Соломонов. Студенческий совет выражает соболезнования родным и близким Фёдора", — говорится в сообщении студсовета.

В свою очередь, паблик "Университетское военно-историческое общество" охарактеризовал погибшего как "истинного патриота и настоящего мужчину". По сообщению авторов, Соломонов добровольно отправился в зону СВО после получения повестки о мобилизации. Там он находился с осени минувшего года.

Соломонов поступил в вуз в 2021 году, учился в Институте истории СПбГУ. Факультетский студсовет накануне сообщил о планах создания мемориала в память о погибшем второкурснике, предложив студентам принести цветы, записки или же вещи, связанные с ним.

Фото: Соцбыт Истфака/ "ВКонтакте"