Комтранс поделился планами организации пяти городских стоянок в трех районах Петербурга

Комитет по транспорту известил 24 апреля о начале проектирования пяти новых городских автомобильных стоянок на территории Адмиралтейского, Красногвардейского и Невского районов Петербурга. В большинстве случаев они будут располагаться поблизости от станций метрополитена.

По сообщению комтранса, стоянки появятся близ станций "Проспект Большевиков", "Пушкинская", "Рыбацкая" и "Удельная". Кроме того, в мае стартует проектирование еще одной автостоянки, место под которую отобрали на проспекте Энергетиков.

"В прошлом году построили перехватывающую парковку на почти 300 машин у метро "Шушары", сейчас ведем строительство еще одного "перехвата" в этой локации, чтобы увеличить мощность уже действующего парковочного пространства еще на почти 200 мест", — заявил глава комтранса Валентин Енокаев.

Во всех случаях проектно-изыскательскими работами занимается Городской центр управления парковками. Кроме того, в комитете поделились планами организовать в 2023 году стоянку на Цитадельской дороге в Кронштадте. "Там будет создано дополнительно 454 парковочных места: на первом этапе — 163, на втором — 291", — пообещали чиновники.

Всего в Петербурге насчитывается 13 городских автостоянок общей вместимостью более 1,7 тысячи машино-мест, а также 20 перехватывающих парковок, рассчитанных еще на более чем две тысячи автомобилей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"