РБК: В Петербурге и Ленобласти наблюдается рост просрочек по кредитам

За прошедшие три года среднедушевой розничный долг жителя Ленинградской области вырос на 79 %, увеличившись с 4 976 до 8 913 рублей, сообщил 24 апреля РБК со ссылкой на исследование коллекторского агентства "Долговой консультант". В случае с Петербургом рост составил 49 %, в абсолютных цифрах речь идет об увеличении задолженности с 5 287 до 7 594 рублей.

При этом среднедушевой долг россиян перед банками вырос за три года в полтора раза, превысив отметку в 7,6 тысячи рублей. Сам показатель показывает нагрузку на каждого жителя страны исходя из общего объема задолженности перед кредитными организациями, накопленную к текущему моменту.

Согласно данным Центробанка, на начало минувшего марта просроченная свыше 90 дней задолженность россиян перед кредитными организациями составила 1 109 миллиардов рублей. Таким образом, речь идет о 7 619 рублях в пересчете на каждого жителя страны. При этом в начале 2020 гожа этот показатель равнялся 4 974 рублям.

Гендиректор "Долгового консультанта" Денис Аксенов выразил в беседе с РБК мнение, что реальная долговая нагрузка может достигать 15 тысяч рублей на каждого россиянина в возрасте 15-72 лет. Дело в том, что при расчетах не учитывались долги граждан перед микрофинансовыми организациями, а также переуступленные коллекторским агентствам задолженности. "Если динамика продолжится, в будущем мы увидим значительное увеличение количества банкротств физических лиц", — предположил эксперт.

Фото: pixabay