Музыкальная группа "Тату" на вечер "возродится" ради игры "Зенит" — "Спартак"

Суперпопулярный в 2000-х годах музыкальный коллектив "Тату" известил о скором "однодневном" воссоединении. Это произойдёт во время матча "Зенита" со "Спартаком" вечером 7 мая. Игра состоится на петербургской "Газпром Арене".

"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре", — рассказала в своих соцсетях одна из солисток Лена Катина.

Группа "Тату" появилась в 1999 году. Впоследствии Лена Катина и Юлия Волкова решили развивать свои сольные проекты. Коллектив уже единожды воссоединялся на концерте в Минске в 2022 году. А Волкова даже предпринимала попытку принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.