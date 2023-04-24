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Новости 17:14

Беглов поручит своему заместителю Казарину реагировать "на компьютерные инциденты"

фото ЗакС политика Беглов поручит своему заместителю Казарину реагировать "на компьютерные инциденты"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил проект распоряжения "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности". Документ представили на сайте Смольного.

Согласно проекту, глава города планирует возложить на своего заместителя Станислава Казарина "обязанности по обеспечению информационной безопасности". К ним, по документу Беглова, относятся обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак. Также Казарин должен будет реагировать "на компьютерные инциденты".

Проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 3 мая.

Фото: gov.spb.ru


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Беглов Александр Дмитриевич 




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