Бывший техник МВД получил 7 лет колонии по делу о фейках про армию

Перовский райсуд Москвы огласил приговор в отношении бывшего техника МВД Самиэля Веделя (Сергея Клокова), передаёт "ОВД-Инфо"*. Экс-силовика признали виновным по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК) и назначили ему 7 лет колонии общего режима.

Веделю инкриминировали обозначенную статью из-за прослушанного телефонного разговора с его участием. Кроме того, его лишили звания капитана внутренней службы и на четыре года запретил занимать должности в органах.

Ведель является бывшим техником главного управления МВД Москвы. В материалах дела говорится о том, что он рассказывал по телефону друзьям и коллегам, что Россия эвакуирует раненых российских военных в Белоруссию и занижает данные о погибших военных, а также что российские военные якобы причастны к различным преступлениям на территории Украины.

В то же время, как отметил адвокат Даниил Берман, в деле нет судебного разрешения на прослушку телефонных разговоров.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов