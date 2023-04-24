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Новости 18:34

Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика для возведения нового моста через Чёрную речку

фото ЗакС политика Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика для возведения нового моста через Чёрную речку

Дирекция транспортного строительства Петербурга определилась с подрядчиком, который построит новый мост через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Внимание на это обратила "Фонтанка".

Итоговый протокол торгов опубликовали в конце прошлой недели, однако он обезличен. Согласно документу, понятно, что в аукционе принимали участие две компании, которые решили не снижать цену контракта в 177 млн рублей. Победителем, пишет издание, стала компания "Возрождение", а вместе с ней за подряд боролась строительная фирма "Буер".

Проект, предполагающий возведение моста через Чёрную речку, одобрили ещё в 2018 году. В проекте перераспределения средств внутри дорожной адресной программы Петербурга Смольный собирается увеличить объём финансирования строительства с 180 млн до 220 млн рублей в нынешнем году.


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