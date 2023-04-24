Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика для возведения нового моста через Чёрную речку

Дирекция транспортного строительства Петербурга определилась с подрядчиком, который построит новый мост через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Внимание на это обратила "Фонтанка".

Итоговый протокол торгов опубликовали в конце прошлой недели, однако он обезличен. Согласно документу, понятно, что в аукционе принимали участие две компании, которые решили не снижать цену контракта в 177 млн рублей. Победителем, пишет издание, стала компания "Возрождение", а вместе с ней за подряд боролась строительная фирма "Буер".

Проект, предполагающий возведение моста через Чёрную речку, одобрили ещё в 2018 году. В проекте перераспределения средств внутри дорожной адресной программы Петербурга Смольный собирается увеличить объём финансирования строительства с 180 млн до 220 млн рублей в нынешнем году.