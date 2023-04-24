Беглов пригласил петербуржцев на общегородской субботник

Общегородской субботник состоится в Петербурге на этой неделе, в честь этого губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с призывом принять участие в мероприятии. Помимо непосредственно уборки желающие смогут заняться отливкой свечей для военнослужащих, отметил он.

Субботник состоится в городе 29 апреля, отметил губернатор. "В этом году на "Добром субботнике" можно будет своими руками помочь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. Народный фронт организует во всех районах города отливку специальных свечей в рамках акции "Всё для победы"", — объявил Беглов в ходе своего традиционного обращения по "Радио России".

В то же время в ходе субботника состоятся и другие мероприятия, включая посадку растений, очистку газонов и прочее. "Каждый найдет себе занятие по душе, возрасту и силам", — выразил уверенность Беглов.

Также градоначальник поделился статистикой выполнения весеннего месячника благоустройства. "Треть городских территорий, порядка 76 миллионов квадратных метров, уже приведены в порядок", — сообщил он. В частности, от грязи были очищены 17 миллионов квадратных метров улиц и немногим меньшая площадь садов и парков, а заодно и 42 миллиона квадратных метров территорий, подведомственных районным администрациям и муниципалитетам.