В Петербурге работодателей обязали привить мигрантов от кори

Управление Роспотребнадзора по Петербургу распространило 24 апреля информацию об ухудшении ситуации с заболеваемостью корью с начала 2023 года. В связи с этим главный санитарный врач города Наталия Башкетова обязала работодателей обеспечить вакцинацию своих не привитых сотрудников из числа мигрантов.

"Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга, обеспечить проведение подчищающей иммунизации против кори указанных иностранных граждан", — говорится в опубликованном в понедельник постановлении Башкетовой.

В документе отдельно говорится о том, что вакцинации подлежат те из работников, кто не был привит от кори, не болел ею, не располагает бумагами о перенесенном заболевании или сделанной прививке, а также обладает титром антител к вирусу на уровне ниже допустимого уровня. Иммунизацию следует провести до конца 2023 года. Обеспечением вакцинации должны заняться петербургские медучреждения, уполномоченные на работу с иностранцами.

Согласно приведенным в постановлении данным, в период с января по апрель в Петербурге был зафиксирован 31 случай кори. Из них 13 случаев пришлось на детей, а восемь оказались завозными. "В период с 2020 по 2022 годы отмечались единичные случаи кори", — отмечается в тексте.

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