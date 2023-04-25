Россияне в 2023 году стали реже обращаться в Госдуму

Количество обращений граждан в Государственную думу в первом квартале 2023 года оказалось на 63% меньше, чем в последнем квартале прошлого года, сообщили 25 апреля "Ведомости" со ссылкой на отчет профильного управления российского парламента.

Так, в первые три месяца текущего года в Госдуму поступило 68 955 обращений от россиян. Основная часть из них была адресована депутатам (48 848 обращений), еще 6 635 обращений касались лично спикера нижней палаты Вячеслава Володина, 5 134 обращения были направлены в комитеты и комиссии, а еще 4 900 — в думские фракции. Также 2 161 обращение было направлено в аппарат Госдумы, а 1 050 — вице-спикерам.

При этом в последнем квартале прошлого года в Госдуму поступило 185 466 обращений. Это на 223% больше, чем в предыдущем периоде.

По блоку "Государство, общество, политика" россияне направили в Госдуму 23 611 обращений, по блоку "Оборона, безопасность, законность" — 20 033 послания. В последнем случае 5 736 обращений касались цифрового рубля, 5 157 содержали просьбы принять законопроекты об освобождении от мобилизации, а 2 423 содержали просьбы, касающиеся СВО.

Еще 12 715 обращений поступили по блоку "Социальная сфера", а 9 310 обращений касались сферы экономики. Вопросы ЖКХ поднимались в обращениях 3 286 раз, чаще всего речь в них шла о недобросовестной работе управляющих компаний.