"Ъ": Кабмин хочет обязать продавцов предустанавливать российский софт на компьютеры

Минцифры занимается разработкой документа с требованием обязательной предустановки российской операционной системы на основе Linux на все поставляемые в страну ноутбуки и компьютеры, сообщил 25 апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве. По мысли чиновников, подобная мера позволит избежать проблем с безопасностью техники на Windows.

"Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале", — сообщил собеседник издания в правительстве. Другой источник указал, что идея возложить на ретейлеров обязанность предустановки российской ОС на ввозимую технику обсуждалась еще с конца прошлого года.

В настоящее время обязанность предустановки российского софта лежит на производителе. В результате сейчас "любой продавец техники в России может вполне легально самоустраниться от предустановки, заявив об отсутствии у него таких полномочий", заявил изданию глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. По его словам, в случае изменения существующих правил продавцам придется заняться предустановкой программ под угрозой изъятия товара.

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