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Новости 10:27

В Ленобласти в среду зазвучат сирены

фото ЗакС политика В Ленобласти в среду зазвучат сирены

В среду, 26 апреля, на территории Ленинградской области состоится комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе ЧС, сообщили в региональной администрации. Мероприятия состоятся в промежутке между 10:00 и 11:00 часов утра.

Среди прочего, при проверке будут задействованы сирены и громкоговорители на улицах, радио- и телевизионные сети вещания, а также будет передаваться речевая информация. Помимо этого, в течение минуты по телеканалам будет показан проверочный видеоролик.

"В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие", — призвали в администрации региона.


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