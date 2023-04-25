В двух квартирах на юго-западе Петербурга нашли незаконные оружейные арсеналы

Петербургские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ выявили две нелегальных точки хранения оружия в юго-западной части города, о чем сообщил региональный главк МВД. Оба арсенала хранились в двух квартирах. В отношении владельцев возбудили дело по ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Силовики явились в квартиру директора строительной фирмы на улице Маршала Захарова, где нашли и изъяли пять пистолетов, несколько десятков патронов и порох.

Вторым местом хранения оружия стала квартира 50-летнего нетрудоустренного гражданина на улице Летчика Пилютова, где правоохранители обнаружили два пистолета, карабин, ракетницу, более трех сотен различных патронов, а также "30 единиц составных частей нескольких видов огнестрельного оружия".

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти