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Новости 13:17

СК изучает инцидент с распылением баллончика в лицо маленькой петербурженке

фото ЗакС политика СК изучает инцидент с распылением баллончика в лицо маленькой петербурженке

Петербургские силовики заинтересовались конфликтом, случившимся во дворе одного из домов по Русановской улице. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, внимание сотрудников ведомства привлекли действия мужчины, который в ходе уличной ссоры применил к оппонентам газовый баллончик.

Согласно данным СК, гражданин распылил содержимое баллончика в лицо другого мужчины и его шестилетней дочки. В результате ребенку понадобилась медицинская помощь. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

По итогам доследственной проверки правоохранители вынесут процессуальное решение.


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