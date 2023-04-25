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Новости 13:20

Путин назвал "приумножение народа" главной национальной идеей России

фото ЗакС политика Путин назвал "приумножение народа" главной национальной идеей России

Президент Владимир Путин поделился точкой зрения на то, что следует считать главной национальной идеей страны. По его словам, речь идет о "приумножении народа России".

"Великий русский мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев ещё на рубеже XIX-XX веков, по сути, сформулировал нашу главную национальную идею — приумножение народа России", — цитирует пресс-служба Кремля текст приветственной телеграммы главы государства, адресованной участникам конференции "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам".

В телеграмме Путин также выразил убежденность в том, что наследие Менделеева и других патриотов "послужит совершенствованию государственной политики в сфере демографии", а собственные идеи участников мероприятия поспособствуют поддержке семей с детьми.

Также президент не преминул обрушиться на страны Запада, в которых, согласно его мнению, "неприкрыто уничтожаются традиционные, фундаментальные семейные ценности, звучат утверждения, что глобальный социальный и демографический кризис преодолеть невозможно". Глава государства противопоставил этим странам Россию, следующую, по его словам, по указанному традициями и устоями пути и выбирающую "создание всех условий для народосбережения, роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности, для сохранения и укрепления нравственных основ нашего общества".


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