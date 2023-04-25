Путин назвал "приумножение народа" главной национальной идеей России

Президент Владимир Путин поделился точкой зрения на то, что следует считать главной национальной идеей страны. По его словам, речь идет о "приумножении народа России".

"Великий русский мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев ещё на рубеже XIX-XX веков, по сути, сформулировал нашу главную национальную идею — приумножение народа России", — цитирует пресс-служба Кремля текст приветственной телеграммы главы государства, адресованной участникам конференции "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам".

В телеграмме Путин также выразил убежденность в том, что наследие Менделеева и других патриотов "послужит совершенствованию государственной политики в сфере демографии", а собственные идеи участников мероприятия поспособствуют поддержке семей с детьми.

Также президент не преминул обрушиться на страны Запада, в которых, согласно его мнению, "неприкрыто уничтожаются традиционные, фундаментальные семейные ценности, звучат утверждения, что глобальный социальный и демографический кризис преодолеть невозможно". Глава государства противопоставил этим странам Россию, следующую, по его словам, по указанному традициями и устоями пути и выбирающую "создание всех условий для народосбережения, роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности, для сохранения и укрепления нравственных основ нашего общества".