Скончался артист БДТ Геннадий Богачев

В Петербурге после длительной и тяжелой болезни ушел из жизни актер Геннадий Богачев, известный своей более чем полувековой работой в Большом драматическом театре. Об этом сообщает пресс-служба последнего. Народному артисту РСФСР было 78 лет.

"Благодаря широкому жанровому диапазону и многогранности актерского дара Богачева, артисту находилось место едва ли не в каждом спектакле Товстоногова. Он играл и юных красавцев-героев, и характерных персонажей, выходил на сцену и в драмах, и в комедиях, и в фарсовых постановках", - говорится о нем на сайте театра.

Помимо более полусотни ролей в БДТ, Богачев запомнился как мастер профессиональной озвучки фильмов. Его голосом для российского зрителя разговаривали, в частности, Роберт де Ниро и Ричард Гир. В 2000-х годах Богачев снимался в популярных телесериалах ("Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита").

Дату панихиды по артисту представители театра объявят отдельно.

фото: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / YouTube (скриншот)