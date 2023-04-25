С начала года с территории Ленобласти выдворили более сотни нелегальных мигрантов

Управление ФСПП по Ленинградской области обнародовало свежую статистику, касающуюся выдворения иностранных граждан, которые нарушили миграционный режим.

С начала нынешнего года такие решения вынесли в отношении 108 человек. На всех них составили протокол по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Преобладают среди пойманных нелегалов жители ближнего зарубежья. Помимо стран СНГ упоминается также Египет.

Согласно закону, вернуться в Россию нарушители смогут не раньше чем через пять лет.