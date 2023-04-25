Из-за угрозы лесных пожаров профильные службы в Ленобласти перешли в режим повышенной готовности

В связи с наступлением пожароопасного сезона службы, отвечающие за безопасность в лесах, с 25 апреля переведены в Ленобласти в режим повышенной готовности. В частности, теперь они работают круглосуточно, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Это связано с началом пожароопасного сезона в лесах — снег сошел, температура воздуха растет", — отметили в пресс-службе. При этом там уточнили, что речи о закрытии лесов для посещения не идет, однако гуляющих просят быть осторожными с огнем.

При возникновении подозрений на пожар граждан просят звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса по номеру 908-91-11, а также по телефонам 01, 101 и 112.

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