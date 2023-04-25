На екатеринбуржца, обругавшего мальчика с Z-символикой на одежде, завели уголовное дело

Перепалка жителя Екатеринбурга Александра Неустроева с несовершеннолетним из-за буквы Z привела к уголовному делу. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК).

Ранее в социальных сетях разошлась видеозапись, на которой фигурант в нецензурной форме критикует внешний вид подростка: мужчина оказался недоволен буквой Z на шапке.

После задержания Неустроев извинялся перед силовиками на камеру. Первоначально из-за инцидента на екатеринбуржца завели административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), но оно вскоре было прекращено.