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Муниципал 15:45

В Петербурге проводят обыски у депутата МО №21

фото ЗакС политика В Петербурге проводят обыски у депутата МО №21

Петербургские силовики пришли с обыском к депутату МО "№21" Ирине Байковой, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в силовых структурах. Факт проведения следственных действий подтвердили и в администрации Калининского района.

По данным собеседников издания, следователи заинтересовались финансово-хозяйственной деятельностью школы №619, директором которой работает Байкова: сообщается, что некоторые реальные траты учреждения якобы не соответствуют декларируемым.

По некоторым сведениям, следственные действия могут вестись 25 апреля и в самой школе, однако это отрицают в районной администрации. Чиновники также утверждают, что в настоящее время Байкова находится в отпуске.


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Байкова Ирина Григорьевна
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Байкова Ирина Григорьевна 




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