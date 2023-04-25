В Петербурге проводят обыски у депутата МО №21

Петербургские силовики пришли с обыском к депутату МО "№21" Ирине Байковой, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в силовых структурах. Факт проведения следственных действий подтвердили и в администрации Калининского района.

По данным собеседников издания, следователи заинтересовались финансово-хозяйственной деятельностью школы №619, директором которой работает Байкова: сообщается, что некоторые реальные траты учреждения якобы не соответствуют декларируемым.

По некоторым сведениям, следственные действия могут вестись 25 апреля и в самой школе, однако это отрицают в районной администрации. Чиновники также утверждают, что в настоящее время Байкова находится в отпуске.