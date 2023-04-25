Русский музей возглавила Алла Манилова

Министерство культуры объявило о переходе статс-секретаря – замглавы ведомства Аллы Маниловой на должность директора Русского музея. Место стало вакантным в феврале, когда в отставку ушел возглавлявший музей три десятилетия подряд Владимир Гусев.

В заслугу Маниловой министерство ставит ее богатый опыт, приобретенный в том числе за годы работы в Петербурге. Коллеги характеризуют ее как "талантливого управленца, лидера музейной отрасли, высочайшего профессионала в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности".

В 2000-е и в начале 2010-х годов Алла Манилова работала в Смольном. Она занимала должности главы комитета по печати и вице-губернатора, курирующего деятельность СМИ.

фото: culture.gov.ru