На севере и юге Петербурга запустят по новому автобусному маршруту

Петербургский комитет по транспорту объявил о введении двух новых автобусных маршрутов, призванных улучшить доступность кварталов нового жилого строительства.

Автобус №221 свяжет станцию метро "Пионерская" с Северным кладбищем. Его путь будет пролегать через Комендантскую площадь, новые жилые массивы на Парашютной улице и южную часть Парголово. На линию выйдут исключительно современные автобусы большой вместимости (до ста человек), которые будут ходить с интервалом 15-17 минут.

Маршрут №263 свяжет автостанцию на Двинской улице с Авиагородком. По пути он будет заезжать в район новых высоток на Парфеновской улице. На этом направлении петербуржцам обещают выдерживать интервал движения не реже 19-21 минуты.