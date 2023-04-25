ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:10

На севере и юге Петербурга запустят по новому автобусному маршруту

фото ЗакС политика На севере и юге Петербурга запустят по новому автобусному маршруту

Петербургский комитет по транспорту объявил о введении двух новых автобусных маршрутов, призванных улучшить доступность кварталов нового жилого строительства.

Автобус №221 свяжет станцию метро "Пионерская" с Северным кладбищем. Его путь будет пролегать через Комендантскую площадь, новые жилые массивы на Парашютной улице и южную часть Парголово. На линию выйдут исключительно современные автобусы большой вместимости (до ста человек), которые будут ходить с интервалом 15-17 минут.

Маршрут №263 свяжет автостанцию на Двинской улице с Авиагородком. По пути он будет заезжать в район новых высоток на Парфеновской улице. На этом направлении петербуржцам обещают выдерживать интервал движения не реже 19-21 минуты.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама